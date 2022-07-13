В Кургане производят сыр по норвежской, испанской и итальянской технологиям. Получается вкусно, качественно и, что самое важное, полезно. При дегустации продукции на фестивале «Русское поле» кооператив «ЯФермер», который организовал глава семейства Беловых - Родин, получил хорошие отзывы горожан и жителей районов нашей области, участвовавших в праздничной программе.

- Мы работаем давно. Молоко закупаем у нашего производителя ЗАО «Глинки». Никаких заменителей, эмульгаторов, красителей и пальмового масла мы не используем, закваски все натуральные, - объяснил председатель потребительского кооператива «ЯФермер» Родион Белов.

Свою продукцию Беловы представили и на фестивале «Купала» в селе Частоозерье. Вызвали интерес у жителей Тюменской области и ХМАО.

- Сегодня мы приехали со сладкосливочным маслом «Балакшинское», которое является новым продуктом нашего потребительского кооператива «Яфермер», а также тремя линейками новых сыров, которые готовятся из обезжиренного молока, которое остаётся после сепарации, после снятия сливок, - ознакомил с ассортиментом Родион.

В 2019 году «ЯФермер» получил поддержку правительства области в размере 250 тысяч рублей. Соцконтракт на развитие своего дела. Документов оформлять много не пришлось, деньги поступили быстро.

- Это позволило нам приобрести пресс, дополнительный бак для производства сгущённого молока - делаем сгущённое молоко, кстати. Ну и плюс другие сыры точно так же в этом баке готовим, - рассказал Родион Белов.

Сейчас Беловы решают вопрос с новым помещением, хотят расширить площади производства, приобрести более мощное оборудование для переработки молока.

- В планах у нас, естественно, масштабирование, расширение и выход не только на регионы России, хотелось бы заниматься экспортом, сотрудничать со странами СНГ, возможно, Китаем, - поделился идеями председатель потребительского кооператива «ЯФермер».

Для консультации по всем возникающим вопросам можно обратиться в Главное управление социальной защиты населения по телефонам: 44-78-79 и 44-72-64. А также в местные отделы соцзащиты.

Екатерина Черепанова.