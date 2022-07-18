В Кургане прошел «Бряк-фест»

Как правило, раз в месяц проходил «квартирник в Юговке», где принимал участие какой-нибудь один артист. Но была идея провести мероприятие на открытом воздухе в середине лета, чтобы не сидеть в душных помещениях. Затем организаторы мероприятия пригласили несколько участников, предложили создать ярмарку – и концепция фестиваля зародилась. Илья Никулин, организатор мероприятия, поделился, что сначала они в шутку называли свою затею «Бряком», однако это название так и осталось в финальной версии мероприятия.

Концерт начался с выступления Александра Теплухина. Его произведения создали уютную атмосферу, с которой все началось. После выступления удалось поговорить с музыкантом о творчестве, эмоциях. Александр рассказал, что музыка влечёт его с детства. Поначалу он писал стихи, затем начал осваивать гитару. Вдохновившись примером Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы и Анатолия Киреева, Александр начал творческую деятельность. Выступление на сцене помогает ему бороться с внутренними страхами и показывать всё, что происходит на душе, делиться переживаниями и мыслями.

Затем выступила группа «Аннета хорошо поужинала». Зрители мечтательно смотрели на импровизированную сцену, наслаждаясь живой музыкой. После этого с блеском спел коллектив «Мария Шевв». Зрители подбадривали участников фестиваля громкими овациями, чему группа безусловно была рада. Красивые высокие ноты в исполнении солистки, переборы на гитаре, бубен – всё звучало цельно и атмосферно.

После мелодичных выступлений на сцене заиграла группа «Motorio». Музыканты сыграли ритмичные, порой дерзкие композиции, после которых толпа взрывалась аплодисментами снова и снова. Один из зрителей, Илья Слепеньков, поделился впечатлениями от фестиваля: «Здесь прекрасно! Мы во дворе, на свежем воздухе, солнце светит, атмосфера потрясающая, музыка хорошая»

После «Motorio» зажгли участники группы «Рок-Фронт». В музыке соединяются ритмы панк-рока и хардкора, сочетаясь в то же время с социальной тематикой песен. Музыканты словно накачали зрителей энергией, которая возвращалась к ним в виде ликования после песен. Николай Бардин, один из вокалистов этой группы, рассказал, что у него влечение к музыке началось благодаря семье. Молодой человек выступает постоянно с 2010 года. Вся группа чувствует тот драйв на сцене, адреналин, который вырабатывается после волнения. И Александр Теплухин, и Николай Бардин рассказали, что волнение перед выходом на сцену есть всегда. Важно лишь переработать его в адреналин на выступлении.

Концерт продолжился музыкальной группой «Атлас», которая удивила гостей саксофоном и кларнетом, а затем выступила группа «Вопреки». «Yellowcookiez» завершили фестиваль, громко и с настоящим отрывом, сыграв все песни, а в качестве сюрприза для гостей на сцену вышел солист и основатель группы «Подземка» Евгений Иванов. Весь фестиваль оказался разнообразным по музыкальным жанрам, а гости смогли насладиться и роком, и фолк-музыкой, и авторскими песнями.

Анастасия Пережигина. Фото автора.

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