В Кургане прошла очередная акция «Корзина доброты»

17 и 18 марта в Кургане прошла акция «Корзина доброты». Акция организована Фондом продовольствия «Русь», с которым Главное управление социальной защиты населения и православная служба «Милосердие» сотрудничают с 2020 года.

Акция состоялась в магазине «Пятёрочка» в четвёртом микрорайоне Кургана: сестры милосердия Порт-Артурского и Троицкого храмов собирали продукты для подопечных, находящихся в кризисной ситуации.

«Собрали 60 кг продуктов, из которых в Центре гуманитарной помощи при Порт-Артурском храме сформировали 12 продуктовых наборов, их получат подопечные семьи Центра», - сообщила координатор епархиальной службы «Милосердие» Евгения Гельцель.

«Корзина доброты» — это крупнейший в России проект, действующий с 2015 года, который работает по технологии Food Drive (накорми голодного). Покупатели прямо в магазине «Пятерочка» могут купить продукты с длительным сроком годности и передать волонтерам в закассовой зоне. Из этих товаров формируются одинаковые продуктовые наборы и передаются обездоленным гражданам.

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