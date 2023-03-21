В Кургане прошли учения по тушению ландшафтных пожаров

По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в регионе регулярно проходят учения по организации тушения ландшафтных и лесных пожаров в населенных пунктах. Очередное практическое учение состоялось в городе Кургане. Во время проведения был отработан план организации тушения ландшафтного пожара в микрорайонах Черемухово, Пригородный, Осиновка и ряда СНТ.

Первым этапом стало заседание оперативного штаба по ликвидации ЧС. Оно прошло параллельно с заседанием эвакуационной комиссии под председательством первого заместителя главы города Павла Каргаполова. В учениях приняли участие директора профильных департаментов администрации города, муниципальных учреждений. В практическом учении также участвовали представители Управления МЧС России по Курганской области, Управления МВД России по городу Кургану, Курганского областного центра медицины катастроф, ресурсоснабжающих организаций.

По легенде вблизи микрорайонов и некоторых СНТ, расположенных рядом, возник ландшафтный пожар. В результате сильного порывистого ветра пожар получил быстрое распространение в сторону населенных пунктов, чем была создана угроза жителям этих микрорайонов.

На место возникновения ЧС была направлена оперативная группа, организовано взаимодействие со штабом пожаротушения МЧС России по Курганской области. В результате на место пожара были направлены 6 поливальных машин для организации подвоза воды и заправки пожарных автомобилей.

Также были задействованы силы и средства согласно плану тушения ландшафтных пожаров – тракторы с плугом для организации опашки микрорайонов. Также был отработан вопрос по организации эвакуации населения микрорайонов. Для временного размещения в случае необходимости будут использоваться автобусы и пункты временного размещения граждан. Прорабатывался вопрос и организации оповещения населения при помощи автомобильных громкоговорящих устройств, подворового обхода, поддержания правопорядка и безопасности дорожного движения, охраны имущества эвакуированных граждан. Всего в учениях было задействовано 14 единиц техники.

В завершение учений Павел Каргаполов отметил, что главная задача – проработать все вопросы до мелочей и каждый точно знал, как действовать в той или иной ситуации. «По итогу учений все службы и организации отреагировали слаженно и оперативно. Цель была достигнута», - подчеркнул Павел Каргаполов.

Напомним, что наряду с проведением регулярных учений в Кургане ведется большая работа по предупреждению пожаров. Это межведомственные профилактические рейды, разъяснительная работа с представителями СНТ, ГСК и ТОСов, установка на въездах в СНТ информационных баннеров, опашка территорий, граничащих с лесными массивами, окос камыша и многое другое.

Фото пресс-службы администрации города Кургана