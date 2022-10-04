В Кургане прошёл первый этап Кубка УрФО по зимнему плаванию

В Кургане состоялся первый этап Кубка Уральского федерального округа по зимнему плаванию. Соревнования состоялись на Голубых озерах, на территории муниципального места для отдыха и купания. Организаторами выступили департамент социальной политики администрации города Кургана и общественная спортивно-физкультурная организация зимнего плавания «Зауральские моржи-45».

Открытые соревнования по зимнему плаванию «Праздник холодной воды «Голубые озера»» проводятся в Кургане ежегодно в начале октября. Как заявили организаторы, цель подобных состязаний в том, чтобы популяризировать среди населения здоровый образ жизни и стремление закаливать свой организм.

Главным судьей соревнований выступил Юрий Шайваш, заслуженный работник физической культуры и спорта, Почетный гражданин города Кургана.

На Голубых озерах установили 5 дорожек, каждая – длиной 25 метров. На соревнования прибыли 130 любителей зимнего плавания из 14 городов России. Самой юной участнице – 7 лет, самому старшему – 82 года. Спортсмены состязались в дисциплинах вольный стиль, баттерфляй, брасс, эстафеты вольным стилем и брассом.

В каждой возрастной категории выявили победителей, по итогам соревнований Кубок УрФО завоевала команда «Федерация зимнего плавания Свердловской области», в составе которой – пловцы из Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Нижнего Тагила.

Источник: Администрация города Кургана.

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