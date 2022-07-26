В Кургане проведут расчистку русла реки Тобол

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провёл переговоры с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Викторией Абрамченко. По итогам обсуждения было решено привлечь дополнительное федеральное финансирование на этот год в размере 22 млн рублей.

Всего на расчитску русла Тобола в районе Омского моста в 2022 году планируется направить почти 100 млн рублей. Согласно проекту необходимо углубить наиболее заиленный участок протяжённостью 2,4 км. Это увеличит пропускную способность русла и снизит время стояния воды в пойме во время прохождения высоких паводков. В результате получится снизить риски затопления прибрежных территорий.

Данные работы станут начальным этапом планируемых мероприятий по расчистке Тобола и Курганского водохранилища. Филиал «Тюменьрегионводхоз» выступает заказчиком работ. Сейчас идёт подготовка к проведению аукциона.

Фото и информация предоставлены Правительством Курганской области

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