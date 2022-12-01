В Кургане провели противопожарный рейд по неблагополучным семьям

В Кургане состоялся очередной рейд по местам проживания семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. В состав комиссии вошли специалисты органов опеки администрации города, управления по делам ГО и ЧС, управления МЧС

В ходе рейда участники рейда посетили 9 семей, проживающих в микрорайоне Рябково. Практически все проверенные семьи находятся в социально опасном положении. Участники рейда осмотрели техническое состояние отопительных печей, электропроводки, электроприборов, проверили наличие, а также работоспособность автономных дымовых пожарных извещателей. С семьями проведены разъяснительные беседы о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, родителям и детям вручены памятки по пожарной безопасности.

«Такие профилактические мероприятия очень важны, поскольку нацелены на сохранение жизни и здоровья детей и их родителей. В первую очередь мы выезжаем в семьи, нуждающиеся в социальном сопровождении, для того, чтобы помочь людям. […] Помимо пожарных извещателей мы также при необходимости выдаем семьям в социально опасном положении притопочные листы для печей», - начальник управления опеки и попечительства департамента социальной политики Кургана Юлия Гурьянова, сославшись на то, что профилактические рейды по пожарной безопасности регулярно проводятся с 2019 года по поручению губернатора.

Фото администрации Кургана.

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