В Кургане провели уникальную операцию по удалению злокачественной опухоли

В Курганской областной онкологической больнице провели уникальную операцию по удалению злокачественной опухоли, которая длилась более 10 часов кряду. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения .

Благодаря наличию современного оборудования операционной бригадой в составе заведующего гинекологическим отделением Александра Петрова, врача–ординатора Светланы Гурецкой заведующего абдоминальным отделением Артема Кудравца и врачей анестезиологов Виктора Лискова и Алексея Степанова проведено уникальное оперативное лечение распространённого рака яичников 3 стадии по самым последним современным стандартам хирургического лечения.

«Длительность оперативного лечения составила более 10 часов. В настоящее время пациентка чувствует себя удовлетворительно и получает курсы послеоперационной химиотерапии», - сообщили в департаменте здравоохранения.

Курганцы выразили восхищение действиями курганских врачей в группе департамента здравоохранения в социальной сети «Вконтакте».

«Александр Сергеевич дай бог вам здоровья, вы мне в 2018 году спасли жизнь. Благодарю вас», - написала жительница Кургана Айжан Э.

«Профессионалы с большой буквы», - поддержала ее Анна Снегирева.

Другие комментаторы пожелали врачам здоровья

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