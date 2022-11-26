В Кургане проверили работу управкомпаний по содержанию дворовых территорий

В субботу качество содержания дворовых территорий и общедомового имущества в областном центре проконтролировали первый заместитель директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Сергей Цуканов, и.о. начальника государственной жилищной инспекции Сергей Пысин, первый заместитель главы администрации города Кургана Павел Каргаполов.

Напомним, регулярные рейды, в ходе которых проверяется работа управляющих компаний, осуществляют профильные региональные и муниципальные ведомства и службы по поручению губернатора Вадима Шумкова.

В ходе выезда были проинспектированы более десятка дворов, находящихся на обслуживании разных управляющих компаний. В том числе дворы по улицам Володарского, 38, 36, 51, М.Горького, 106, 108, К.Маркса, 42, 44, 46, Ленина, 14, Пичугина, 16, 21 и ряд других.

Особое внимание было уделено уборке придомовых территорий от снега и наледи, вывозу мусора, содержанию контейнерных площадок.

Ранее управкомпаниям рекомендовано оперативно, пока не выпало большое количество осадков, убрать с придомовых территорий весь строительный и другой мусор. Также УК были даны рекомендации продолжать работы по замене старых ограждений газонов и детских площадок. Это решение должны принять собственники на общедомовом собрании.

Большая часть осмотренных в ходе выезда придомовых территорий, содержится в удовлетворительном состоянии. В тех домах, откуда поступали жалобы, совсем недавно сменили управкомпанию. И уже сегодня виден первый положительный результат. Замечания по отдельным дворам, которые были выявлены в ходе объезда, взяты на контроль и будут отработаны с обслуживающими дома организациями в индивидуальном порядке.

Напоминаем жителям областного центра, если управкомпания ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, жители всегда могут защитить свои права в суде.

Специалисты ГЖИ подготовлены типовые исковые заявления в суд, они размещены на сайте госдилинспекции и по ссылке.

Госжилинспекция готова оказать гражданам помощь на этапах заполнения и подготовки необходимых документов и их подачи в суд.

Если жителей не устраивает управкомпания, они всегда могут её сменить, а муниципальное казенное учреждение «Жилищная политика» готово оказать жителям помощь в проведении собраний.