В Кургане проверят работоспособность пожарных извещателей

В Кургане патрульные группы организовали обход жителей частного сектора и СНТ.

Проверяют соблюдение правил пожарной безопасности. За ненадлежащее содержание территорий составлены материалы на четырёх граждан в микрорайоне Глинки и два материала на юридических лиц, сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава города Елена Ситникова отметила, что особое внимание нужно уделять семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Ответственным службам она поручила проверить работоспособность пожарных извещателей, которые были предоставлены данным семьям. «Сейчас люди активно топят печи, пользуются электронагревателями. Нужно, чтобы пожарные извещатели были в рабочем состоянии», - пояснила она.

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