Новый мир
Курган 2o
Курс ЦБ:$61,6261,11
16+
Версия для слабовидящих

В Кургане проверят работоспособность пожарных извещателей

Особое внимание глава города просила уделить семьям с детьми

31 октября, 2022 - 20:05

В Кургане патрульные группы организовали обход жителей частного сектора и СНТ.

Проверяют соблюдение правил пожарной безопасности. За ненадлежащее содержание территорий составлены материалы на четырёх граждан в микрорайоне Глинки и два материала на юридических лиц, сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава города Елена Ситникова отметила, что особое внимание нужно уделять семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Ответственным службам она поручила проверить работоспособность пожарных извещателей, которые были предоставлены данным семьям. «Сейчас люди активно топят печи, пользуются электронагревателями. Нужно, чтобы пожарные извещатели были в рабочем состоянии»- пояснила она.

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и в телеграм-канале.

31 октября, 2022 - 20:05

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество