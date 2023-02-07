В Кургане проверяют движение автобусов в отдалённые микрорайоны

Проверено движение транспорта в микрорайонах Увал, на остановочном пункте «Курганстальмост», в Черёмухово, Керамзитном и микрорайоне Глинки.

На остановке «Курганстальмост», которым пользуются жители Левашово, проверка проводилась с 5:45 до 8:10 утра. За это время проследовало 25 автобусов. Сообщает Транспортное управление города.

В Черёмухово контроль выполнялся с 5:40 до 7:50 утра. Были отсмотрены, в том числе рейсы с микрорайона Нижняя Утятка. Интервал движения между автобусами составил 10-15 минут. На 99-ом маршруте, где были жалобы на то, что не хватает вместимости салона, перевозчик выставил машину большего класса.

На Увале сотрудники Транспортного управления стояли с 6:00 до 9:00 утра. За это время от конечного остановочного пункта проследовало 30 автобусов. Интервал движения составил 10-20 мин.

В Керамзитном в период с 5:45 до 7:50 утра интервал движения между автобусами составил 10-20 минут.

В Глинках на остановке «Торговый центр» обследование проводилось с 5:40 до 7:39 утра. Интервал также не превышал 10-15 минут. Проследовало 18 автобусов.

В целом, количество транспортных средств и интервал движения соответствует пассажиропотоку на этих направлениях, уточнили по итогам проверки в «Транспортном управлении».