В Кургане проверяют, как «перезимовало» дорожное полотно

В Зауралье в апреле проведут осмотр дорог, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это более 1050 км региональных дорог и улично-дорожной сети курганской городской агломерации, а также мостовые сооружения. В состав комиссии войдут представители заказчиков, подрядчиков, Госавтоинспекции региона, Упрдор «Южный Урал». Сроки и качество устранения гарантийных случаев контролируют заказчики.

Аналогичную работу проведут и во всех муниципальных образованиях по дорогам местного значения, отремонтированным за счет субсидий дорожного фонда Курганской области, уточнили в департаменте строительства региона.

По всем объектам контрактами предусмотрены гарантийные обязательства подрядных организаций, зафиксированные в гарантийном паспорте. На верхние слои дорожного покрытия срок гарантии составляет 4 года, на разметку термопластиком - 1 год, дорожные знаки и барьерное ограждение - 5 лет, автопавильоны - 2 года, бордюрный камень - 4 года, светофорное оборудование - 5 лет. В течение гарантийного срока в случае выявления дефектов подрядчик за свой счет восстанавливает их нормативное состояние.

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