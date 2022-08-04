В Кургане проводятся масштабные ремонтные работы по улице Максима Горького. Объект - важный и значимый, поскольку от своевременного и качественного выполнения работ на нем зависят комфортные условия проживания большого количества курганцев. Накануне Директор ДЖКХ администрации Кургана Роман Медведев считает, что износ теплосети по улице М.Горького был достаточно велик, и это с каждым годом доставляло жителям всё больше неудобств. На сегодняшний день бригады ПАО «Курганская генерирующая компания» работают одновременно на нескольких участках. К примеру, на участке от улицы Томина до улицы Володарского ведется заливка бетонного основания. К концу недели планируется приступить к монтажу бетонных коробов, а затем и нового трубопровода. На участке от улицы Володарского до улицы Ленина продолжается демонтаж старых лотков и трубопровода, а также откачка воды. От улицы Пролетарской до улицы Савельева бригады ПАО «КГК» ведут земляные работы – вскрывают асфальт и вывозят грунт.

На прошлой неделе наблюдалось незначительное отставание подрядчиком от утвержденного графика. В ходе совещания директор департамента ЖКХ Роман Медведев и руководитель СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» Сергей Тарасов обсудили некоторые рабочие моменты, касающиеся увеличения темпов и соблюдения сроков работ. В настоящий момент ПАО «КГК» наверстывают сроки.

Администрация города Кургана старается синхронизировать работы по замене теплосетей с ремонтом дорожного покрытия. Поэтому после окончания всех работ на улице Максима Горького также будет заменено дорожное полотно. Роман Медведев отметил: «Перекрытия улиц и ремонты доставляют неудобства как автомобилистам, так и пешеходам. Однако в будущем это позволить сократить сроки отключения горячей воды в летний период».

Городские власти ежедневно ведут контроль над проводимыми работами на объекте. В установленные сроки завершится ремонт и жители Кургана смогут снова свободно передвигаться по этой улице.

Фото и информация предоставлены пресс-службой администрации Кургана.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.