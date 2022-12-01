В Кургане пройдет конкурс юных чтецов «С любовью к краю родному»

Юговка приглашает всех неравнодушных к поэзии курганцев послушать и оценить мастерство юных дарований. Вновь в стенах Курганской областной универсальной научной бибилиотеки им. А.К. Югова встретятся юные курганские краеведы. Здесь состоится финал XVIII открытого конкурса юных чтецов «С любовью к краю дорогому». Ученики курганских школ будут читать произведения зауральских поэтов.

В Концертном зале Юговки встретятся любители поэзии, а также их наставники, родители, бабушки и дедушки, друзья. Конкурс приурочен к 110-летию главной библиотеки региона. В этом году тема конкурса - «Родина моя – Россия».

Напомним, конкурс чтецов проходит ежегодно среди учеников образовательных учреждений Кургана в возрасте от 7 до 16 лет. Юные чтецы будут состязаться за призовые места в двух возрастных группах: с 7 до 11 лет и с 12 до 16.

Конкурсанты прошли серьёзную подготовку, вместе с педагогами и родителями выбирали понравившиеся стихи, много репетировали. Теперь главное – продемонстрировать жюри своё мастерство безошибочно и вдохновенно.

Организатором конкурса чтецов юных краеведов более десяти лет выступает библиотека имени А. К. Югова. Конкурс проходит совместно со Станцией детского и Юношеского туризма.

Все финалисты конкурса получат дипломы и подарки.

9 декабря, Концертный зал библиотеки, 14:00. Возрастное ограничеие 6+.

Фото Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.