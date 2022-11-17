В Кургане пройдет вечер памяти писателя и журналиста Вячеслава Веселова

В Концертном зале Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова 22 ноября в 14:00 состоится вечер памяти Вячеслава Веселова. На встрече соберутся его друзья, коллеги, ценители таланта, будут говорить об этом замечательном человеке и делиться воспоминаниями о нём самом и его творчестве.

Вячеслав Владимирович был не только прозаиком и публицистом, театральным и художественным критиком, но и наставником молодых поэтов и прозаиков. Он - лауреат премии журнала «Уральский следопыт» (1977) и премии «Комсомол Зауралья» (1987).

Современники знали его как человека, обладающего всесторонней эрудицией, имеющего глубокие знания по театральному, изобразительному, музыкальному искусству. Народный художник России Герман Травников поделится воспоминаниями о «надежном друге» Веселове. Он предоставил фотографии писателя из личного архива, которые вошли в слайд-фильм о нашем земляке.

В разговоре о веселовском творчестве примут участие мэтры зауральской литературы и журналистики Виктор Потанин и Валерий Портнягин. Вспомнить земляка, опираясь на архивные документы, приглашена директор государственного архива социально-политической истории Курганской области Ирина Панишева.

«Итоги свои я оцениваю скромно. Со скромным оптимизмом, скажем так. Здесь нет ни кокетства, ни лукавого самоуничижения. Скромность нашему брату дается легко: за спиной у нас великая литература», – говорил Вячеслав Веселов. Но, несомненно, он был и навсегда остаётся знаковой фигурой зауральской литературы.

Юговка приглашает на вечер памяти всех желающих. Вход свободный. Возрастное ограничение 12+.