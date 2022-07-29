В Кургане пройдёт акустический концерт

29 июля в 19.00 в Сквере Музея истории города Кургана на ул. Куйбышева, 59 состоится акустический концерт Павла Кабакова. Мероприятие пройдет в рамках летних открытых площадок Курганского областного музейного объединения. Павел под аккомпанемент гитары исполнит известные хиты, а желающие, конечно, смогут спеть вместе с исполнителем.

После концерта, в 20-30, здесь же в сквере пройдет небольшой мастер-класс по игре на акустической гитаре. Каждый участник сможет записаться на дальнейшие занятия, если ему понравится играть и обучаться.

Павел Кабаков закончил Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича по классу гитары, имеет опыт преподавательской деятельности, ведёт свою студию.

Помимо акустического концерта также будет площадка, на которой можно поиграть в различные настольные игры, устроить чайную церемонию, отведать авторский лимонад.

Каждый найдет чем заняться в Сквере Музея истории города пятничным вечером. Вход на концерт свободный.

Информация и фото со страницы Сквера Музея истории города в Вконтакте

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