В Кургане пройдёт фестиваль для детей и подростков «ВМоменте»

Лето уже собирает дорожный рюкзак, а школьники готовятся к новому учебному году! С каким настроением ученики сядут за парты, зависит от последних летних дней и внутренней мотивации.

Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области совместно с региональным отделением «Фонд защиты детей» при поддержке библиотеки им. Югова проводит онлайн фестиваль «ВМоменте». Как сообщается в аннотации фестиваля, школьникам предлагают с улыбкой вспомнить самые яркие моменты этого лета и с отличным настроением встретить 1 сентября.

К участию в фестивале допускаются исключительно школьники, место проведения выбрана интернет-площадка https://vk.com/upr45

Свои заметки школьники должны дополнить хетшегами: #вмоменте #лучшеелето45 #вшколунапозитиве

Приветствуются также хештеги с указанием места проживания (район, округ, город).

Фестиваль продлится три дня 30, 31 августа и 1 сентября!

30 августа «Зачем мне солнце Монако?» - вспоминаем лучшие фрагменты уходящего лета.

31 августа «Хочу узнать весь мир» - представим школьные истории и помечтаем о том, что будет в новом учебном году. Перелистаем страницы книжек, заданных к прочтению на лето.

1 сентября – «Хорошее настроение»! Конкурс КЛАССных поздравлений, учимся улыбаться и беззлобно шутить всем классом!

На протяжении всех фестивальных дней к общению готовы эксперты из числа юных жителей Курганской области, а так же команда УПР-45!

Прочитал сам - расскажи другим! Чем нас больше, тем фестиваль ярче!

Сувениры самым интересным, активным участникам гарантированы! Сертификаты участникам уже готовятся!

По информации уполномоченного по правам ребенка Курганской области.