В Кургане пройдёт программа Каргапольского муниципального округа

Программа Каргапольского муниципального округа пройдет 31 июля в 17:00 на Троицкой площади. На празднике «Каргаполье творческое - Каргаполье мастеровое» выступят народные коллективы «Родные напевы», «Созвучие» и «Родник», вокальный коллектив «Русская душа», семейный дуэт Серегиных и многие другие.

На тематических площадках будут представлены изделия ручной работы лучших мастеров декоративно-прикладного творчества.

Гости праздника отведают блины и пироги по рецептам Каргапольского района, познакомятся со славянским алфавитом и напишут добрые пожелания всем жителям Курганской области гусиным пером. Также любители экстрима смогут подняться вверх на воздушном шаре.

Сам район также проводит культурные и событийные мероприятия, сохраняя традиции: районный фестиваль хоров и вокальных групп «Поет село родное», районный конкурс патриотической песни «Родина. Честь. Слава», районный фестиваль православных праздников «Престольные праздники», фестиваль бардовской песни «Караулка» и другие. Сохранением и развитием национальных культур занимаются: центр казахской культуры «Содружество» в селе Деулино, и центр национальных культур «Единство» в селе Вятки.

Напомним, открытие Года культурного наследия народов России стартовало в феврале в формате Дней районов Курганской области. Свое творчество в рамках фестиваля «В семье большой, в семье единой» уже представили: Далматовский и Варгашинский районы, Лебяжьевский и Юргамышский муниципальные округа.

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