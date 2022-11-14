В Кургане пёс, названный в честь аргентинского футболиста, нашёл новых хозяев

В муниципальном приюте на сегодняшний день 33 вольера. Заведующий приютом Олег Наумкин рассказал, что цель деятельности учреждения – уменьшение популяции бездомных животных в городе.

С момента создания приюта было отловлено 148 собак и 19 кошек. Муниципальный приют активно сотрудничает с волонтерами, помогающими собакам и кошкам находить новый дом. За время действия приюта в добрые руки были переданы 24 собаки и 3 кошки. Сейчас в приюте содержатся 22 собаки и 5 кошек.

По словам Олега Наумкина, за прошедшую неделю новых хозяев нашли 4 собаки – Доча, Бася, Месси (пес, названный в честь аргентинского футболиста) и Пальма, а также кот Барс. Собак взяли курганцы, проживающие в частном секторе. Руководитель приюта подчеркнул, что в добрые руки отдают только социализированных, дружелюбных животных.

Найти животным новый дом активно помогают курганские волонтеры – они фотографируют постояльцев приюта и размещают информацию о них в соцсетях. Так, новых хозяев для кота Барса помогла найти Татьяна Менщикова, председатель Курганской региональной общественной организации защиты животных «Жизнь».

«Наша группа «Мы – волонтеры Кургана» есть в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Нас пригласили в муниципальный приют для животных в качестве волонтеров, и мы размещаем в соцсетях информацию о собаках и кошках, содержащихся в приюте. Поступает много звонков, из всех претендентов мы выбираем наиболее ответственных людей. У человека, желающего взять себе собаку, должны быть для этого условия, возможность правильно кормить и содержать животное», – рассказала волонтер Юлия Вишнякова.

Напомним, в течение 10 дней отловленные на улицах Кургана собаки и кошки проходят карантин, получают все необходимые прививки, затем их стерилизуют, чипируют, и через 10-14 дней, если собаку или кошку не забрали ни старые, ни новые хозяева, согласно законодательству, животных возвращают на улицу.

Познакомиться с постояльцами приюта можно на странице учреждения на официальном сайте муниципального образования города Курган.

Задать интересующие вопросы можно по телефону 24-17-25.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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