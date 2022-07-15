В Кургане работают над уменьшением популяции бездомных животных

Члены городской Общественной палаты седьмого состава посетили муниципальный приют для бездомных животных, познакомились с деятельностью приюта и его четвероногими постояльцами. Заведующий муниципальным приютом Олег Наумкин подробно рассказал, где живут и как содержатся собаки, каким образом они попадают в приют, провёл экскурсию по территории.

«Цель нашей работы – уменьшение популяции бездомных животных в Кургане, – пояснил Олег Наумкин. – В течение десяти дней отловленные собаки проходят карантин, получают все необходимые прививки, затем их стерилизуют, чипируют, и, через 10-14 дней, если собаку не забрали ни старые, ни новые хозяева, согласно законодательству, животных возвращают на улицу. Крупных агрессивных собак на улицы не возвращаем, стараемся подыскать им новых хозяев, которым нужен четвероногий охранник в частном доме или на территории предприятия. Мы развиваемся – будут поставлены дополнительные вольеры (сейчас их тринадцать)».

С момента создания приюта было отловлено 86 собак, сообщили в пресс-службе администрации города. Девять из них нашли новых хозяев.

Олег Наумкин напомнил, что познакомиться с постояльцами приюта можно на странице учреждения на официальном сайте муниципального образования города Кургана: kurgan-city.ru/gav. Там размещены фото и краткие описания собак. Задать интересующие вопросы можно по телефону: 24-17-25.

«Сотрудники приюта по-настоящему болеют душой за свое дело, – отметила председатель Общественной палаты города Кургана Елена Моторина. – В муниципальном приюте мы увидели человечное, гуманное отношение к животным, глубокое понимание психологии собак, знание всех тонкостей содержания животных и ухода за ними. После сегодняшнего посещения приюта, уверена, многие из нас захотят вернуться сюда, и возможно, решат взять на себя ответственность за четвероногого друга, подарить ему новый дом».

Фото с сайта администрации города Кургана.