В Кургане расчистят русло реки Тобол в районе Омского моста

Сегодня, 29 августа, заключен контракт между филиалом «Тюменьрегионводхоз», который является заказчиком, и ООО «СМК «Артель». Договорённости удалось достичь благодаря привлечению в регион дополнительного федерального финансирования на этот год в размере 22 млн рублей - после переговоров губернатора Вадима Шумкова с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Викторией Абрамченко. В общей сложности на расчистку русла Тобола в районе Омского моста направят около 100 млн рублей.

Как сообщил департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области, подрядчик уже в этом году сформирует карты намывов с правого берега реки, обустроит временные автомобильные дороги и подъезды к площадкам, где будут проводиться сами работы, расчистит их от кустарников и древесной растительности, а также проведёт монтаж линии электропередач для подключения земснаряда.

Летом 2023 года начнутся основные работы. Углубить планируют наиболее заиленный участок протяженностью 2,4 км. Благодаря этому получится увеличить пропускную способность русла и снизить время стояния воды в пойме во время прохождения высоких паводков, что позволит существенно снизить риски затопления прибрежных территорий. По контракту работы обещают выполнить до 1 ноября 2023 года.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области. Фото Николая Пушилина.