В Кургане распродают с молотка имущество бывшего главы МЧС

Спустя полтора месяца после оглашения приговора Олегу Рожкову, бывшему руководителю Управления МЧС по Курганской области, появилось официальное уведомление о продаже его имущества. На торгах в электронной форме будут проданы квартира в одном из престижных жилкомплексов Кургана — в ЖК «Парковый», и земельный участок площадью 1 200 кв. метров. Организатор торгов — МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях в лице ООО «Перспектива».

Скорее всего, это далеко не последнее имущество бывшего главного спасателя. По информации СМИ, львиная доля всего богатства принадлежит супруге Рожкова, Татьяне. В том числе земельный участок и здание, которое арендует ресторан «Марани», большая доля нежилых помещений в ЖК «Лидер» на ул. Гоголя и так далее. Общая стоимость имущества составляет сотни миллионов рублей.

Напомним, Олег Рожков в марте 2020 года был обвинен в мошенничестве и превышении полномочий при осуществлении госконтракта. Его обвинили в том, что он принял технику, «достоверно зная о существенных недостатках»: составил и подписал фиктивные акты о ее приемке. На основании подписанных Рожковым документов МЧС России необоснованно перечислило поставщику более 56,5 млн руб. бюджетных средств, но использовать полученную технику было невозможно. Таким образом, государству был причинен значительный ущерб.

Следствие шло 2 года, и в августе 2022 Рожков был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК, а также п. «в» ч. 3 ст. 286), и в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК).

Курганский городской суд отправил Олега Рожкова, более десяти лет возглавлявшего региональный главк МЧС, в колонию общего режима на 6 лет с лишением права занимать должности, связанные с государственной службой, на два года. Также экс-главу МЧС лишили специального звания полковника внутренней службы.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.