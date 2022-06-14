В Кургане разные национальности объединит русский хоровод

В Курганской области проживают представители 105 народов и этнических групп. Культура некоторых из них будет представлена на «Поляне дружбы», которая разместится на Троицкой площади города Кургана (у областной филармонии) в рамках II Фестиваля славянской и казачьей культуры «Русское поле». Об этом «Новому миру» сообщила начальник Управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко.

- На «Поляне дружбы» будут оформлены национальные подворья. На них будут представлены национальные культуры, кухни и различные ремёсла, - уточнила собеседница нашего издания.

По словам Натальи Гончаренко, там же будет организован флэшмоб «Поляна хороводная». В нем примут участие как артисты Зауральского ансамбля песни и танца, так и все желающие.

- Мы планируем в русском хороводе соединить, объединить всех участников нашего праздничного мероприятия, - сообщила начальник Управления культуры Курганской области.

Напомним, что Фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле» будет проходить во всех районах Курганской области. Как ранее сообщила заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина, такое масштабное мероприятие запланировано в нашем регионе впервые. Оно будет приурочено ко Дню России и православному празднику Пресвятой Троицы.

В городе Кургане эпицентр празднования разместится на Троицкой площади (у областной филармонии). Здесь будут работать 11 тематических площадок, а кульминацией фестиваля обещает стать выступление прославленного Кубанского казачьего хора, который, несмотря на большую востребованность, в этом году решил отметить День России в столице Зауралья.

Николай Волков.

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