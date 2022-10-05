В Кургане разработали программы для предприятий региона

Курганский IT-колледж запускает новый проект онлайн-агрегатор «Банк кейсов от работодателей», направленный на разработку отечественных программных решений для предприятий региона . Руководитель аппарата губернатора Курганской области Оксана Куташи рассказала в своём телеграм-канале: «Студенты колледжа в рамках практической проектной работы безвозмездно разработают информационную систему, мобильное приложение или веб-сайт для организаций и предприятий нашего региона. Таким образом, будущие ИТ-специалисты смогут отработать свои профессиональные навыки на настоящей практике, где придется учитывать запросы компаний и соблюдать сроки». В Курганском IT-колледже ребят готовят по нескольким группам компетенций. Среди направлений: ««Машинное обучение и большие данные», «Разработка мобильных приложений», «Разработка решений с использованием блокчейн технологий», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Сетевое и системное администрирование».

Представителей малого и среднего бизнеса Курганской области приглашают поддержать проект и принять участие в его реализации. Для этого необходимо отправить заявку на сайте https://hh.ktk-45.ru/.

Напомним, IT-колледж в Кургане открылся по инициативе губернатора Вадима Шумкова.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области