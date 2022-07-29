В Кургане ремонт дорог продолжается

В этом году проходит комплексный ремонт на ул. М. Горького. В результате будет решена многолетняя проблема прорывов труб тепловых сетей – аварийные изношенные коммуникации заменят на участке от улицы Томина до улицы Савельева.

В рамках объезда по городу Кургану Вадим Шумков оценил ход работ на объекте. Напомним, ремонт проходит в 3 этапа. На первом этапе Курганская генерирующая компания выполнит работы на участке от ул. Томина до ул. Володарского, на втором – на участке от ул. Володарского до ул. Пролетарской, а третий этап завершится работами на участке от ул. Пролетарской до ул. Савельева. На условиях софинансирования Курганской генерирующей компании на ремонт выделено 220 млн рублей, а установленные сроки для выполнения – 10 сентября.

Жители окрестных домов на протяжении многих лет сталкивались с проблемами, о которых можно будет забыть после завершения ремонта. Исполнительный директор Курганской генерирующей компании Александр Прибылев рассказал: «Это один из самых проблемных участков в городе. Ежегодно данный трубопровод в силу своей ветхости, так как ему больше 40 лет, не проходит гидравлические испытания в том или ином месте, мы постоянно в тех или иных местах делали аварийный ремонт сетей участками 1,2,3,5 метров. На самом деле, было принято правильное решение в этом случае капитально отремонтировать весь участок. Важно отметить, что синхронизация действий правительства Курганской области, администрации города и нашей компании позволяет не только решить проблематику на долгие годы с качеством сетей и теплоснабжения, но и сроками отключения горячей воды. В будущем планируется, что они будут существенно меньше из-за того, что не придётся ремонтировать этот участок».

По завершению ремонта сетей могут обновить дорожное покрытие. Год назад на ул. М. Горького отремонтировали участок дороги от ул. Красина до ул. Томина.

В Восточном уже отремонтированы улицы Парижской Коммуны и Орджоникидзе. Сейчас идут работы на ул. Котовского и Бульваре Мира.

Участники выезда не обошли стороной и дворы, а точнее ул. Станционную и дворы домов №3 и 5 по Машиностроителей. Вадим Шумков часто делится событиями в своём телеграме. Этот выезд не стал исключением. Глава региона рассказал, что дворовую территорию приводят в порядок по просьбе жителей.

Кроме этого в своём телеграм-канале Вадим Шумков также подчеркнул масштаб работ в городе: «Масштаб дорожных ремонтов огромный. Всего по городу в этом году 32 крупных объекта дорожного ремонта. Город меняется. Меняется быстро. Ремонты и стройка доставляют временные неудобства. Придётся потерпеть, чтобы передвигаться по дорогам без грязи и колдобин». Действительно, с каждым днём город становится лучше. Ждём окончания ремонта и результатов выполняемых работ.

Напомним читателям телеграм-канал губернатора Курганской области.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Губернатора Курганской области

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