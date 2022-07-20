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В Кургане ремонт Куйбышева в самом разгаре

Каждый день дорожники выполняют значительный объем работ в рамках летней ремонтной компании

20 июля, 2022 - 16:00

На данный момент проделана масштабная работа на улицах Кургана. На участке от улицы Половинской до Дрожзавода уже выполнено фрезерование старого изношенного дорожного полотна и устройство выравнивающего слоя. Длина проработанного участка около 600 метров. На объекте работали шесть человек и было задействовано 14 единиц техники. Продолжается промывка и восстановление коллектора ливневой канализации по улице Куйбышева, для чего задействовали семь единиц техники и четверо дорожных рабочих.

Данный объект ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», работы для которого ведет подрядчик МУП «Специализированное дорожное предприятие». В общей сложности в рамках контракта с ними протяжённость ремонтируемого участка составит 2066,5 метров.

Помимо этого продолжаются работы и на других участках. Согласно администрации города Кургана по улице Гоголя было снято деформированное асфальтобетонное покрытие. Также компания часто проводит очистку тротуаров, газонов, остановок, а также продолжается выкашивание газонов.

Фото администрации Кургана.

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20 июля, 2022 - 16:00

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