В Кургане ремонтируют 10 зданий образовательных организаций

В рамках рабочего объезда в гимназии №19 и в первом корпусе средней школы № 26 побывали заместитель директора Департамента социальной политики, начальник управления образования Ирина Паскевич и депутаты Курганской городской Думы (фракция «Единая Россия») Анастасия Денисенко и Наталья Семина. Они встретились с руководителями образовательных учреждений и представителями подрядных организаций и проинспектировали ход ремонтных работ, которые проводятся в рамках исполнения народной программы «Единой России».

«По инициативе «Единой России» в рамках проекта «Новая школа» в Кургане за ближайшие два года отремонтируем 10 школьных зданий 8 образовательных организаций. Сейчас где-то идёт ремонт крыши, в каких-то школах пищеблоки, обеденные и спортивные залы, также меняем окна. Мы в тесном взаимодействии с образовательными организациями, с родителями, с подрядчиками, все информированы, все следят за обновлением наших школ», - прокомментировала Наталья Сёмина.

Как сообщила депутат Курганской городской Думы Анастасия Денисенко, депутаты городского парламента принимают активное участие в процессе приемки образовательных учреждений к новому учебному году, а также в процессе контроля за ходом капитальных ремонтов школ. На капитальные ремонты школ сейчас выделяются значительные федеральные средства, государство стремится создать детям самые лучшие условия для учебы, подчеркнула Анастасия Денисенко, в свое время обучавшаяся в гимназии №19.

Директор гимназии №19 Елена Смирнова рассказала: «Сейчас, в частности, идет капитальный ремонт подвала, что позволит исключить аварийные ситуации, связанные с подтоплением грунтовыми водами, улучшить микроклимат здания в целом. Полностью будут обновлены пищеблок, электропроводка, сантехника, система водоотведения. Заменят потолки и полы. Мы не просто проводим капитальный ремонт, но и оснащаем гимназию современным оборудованием для повышения качества учебного процесса. Приобрели большое количество оборудования для кабинета физики, в частности, для проведения лабораторных работ, а также для кабинета астрономии и для занятий физической культурой. Приобретены интерактивные доски, новая мебель, в том числе, для столовой».

Как проинформировал представитель подрядной организации, капитальный ремонт здания гимназии № 19 выполняется в рамках муниципального контракта, начат в апреле этого года. На данный момент на 95% завершено обновление фасада, продолжаются отделочные работы, на стадии завершения – демонтаж вентиляции пищеблока. К 1 сентября планируется окончить ремонт пищеблока, чтобы гимназия могла принять обучающихся. В сентябре рабочие подрядной организации начнут поэтапно заменять в одной половине здания гимназии потолки и полы, устанавливать новые двери. В октябре 50% учебных кабинетов планируется отремонтировать, отметил представитель подрядной организации.

Капитальный ремонт проходит также в обоих корпусах средней школы № 26. Директор учреждения Оксана Дорохина отметила, что в первом корпусе школы в ходе капремонта уже заменили практически все 219 окон.

«Сейчас в первом корпусе стало светло, красиво. Кроме того, на данный момент в первом корпусе отремонтированы 4 туалета, прямо сейчас идет ремонт пищеблока, обеденного зала, спортивного зала, для которого уже приобретены новые тренажеры. Во втором корпусе также ремонтируют спортзал, пищеблок, входную группу. Введем во втором корпусе в эксплуатацию несколько абсолютно новых учебных кабинетов. К 1 сентября ставим задачу – отремонтировать пищеблоки в обоих корпусах, чтобы начать учебный процесс в штатном режиме», – рассказала Оксана Николаевна.

На закупку оборудования в рамках капитального ремонта школы выделено 10 миллионов рублей. Это позволило приобрести оборудование для кабинета физики, технологии, для спортивного зала.

Проблема качества школьного образования – в центре внимания государства и партии, подытожила депутат Курганской городской Думы Наталья Семина.

«Работы предстоит еще много, поскольку капитальные ремонты рассчитаны на два года. Обращаясь к родителям, хочу попросить их проявить терпение, ведь здания школ не ремонтировались до настоящего момента в течение 30-40 лет. Сейчас делается всё, чтоб дети могли обучаться в светлых, просторных помещениях, использовать современное оборудование, необходимое для качественного учебного процесса. Это колоссальная работа, которая преобразит городские школы», – убеждена Наталья Семина.

По информации kurgan.er.ru. Фото с сайта администрации города Кургана.