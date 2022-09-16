В Кургане ремонтируют более 40 километров дорог

Глава Кургана Елена Ситникова рассказала ветеранамо ремонте дорожной сети.

Напомним, в этом году на территории областного центра ремонтируют более 37 километров дорог только в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это 32 объекта в разных районах города, на 25 из них в настоящее время ремонты полностью завершены. Всего с учетом средств дорожного фонда в Кургане в текущем году ремонтируют более 40 километров дорог, в том числе, в отдаленных от центра микрорайонах. Ремонты идут в Северном, Рябково, Заозерном, Восточном, Западном, в Зайково, на Утяке. Досрочно завершен ремонт на улице Родькина, сделаны улицы Баумана, Чернореченская, подъезд к микрорайону Зайково, участок дороги Курган-Садовое, улицы Земнухова, Бажова, Орджоникидзе, Мало-Чаусовский переезд, проспект Маршала Голикова, улицы Урицкого, Парижской Коммуны. Завершается ремонт Центральной площади им. В.И. Ленина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.