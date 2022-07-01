В Кургане ремонтируют улицу Бурова-Петрова

В Кургане ремонтируют улицу Б.Петрова. Протяжённость участка - от Чернореченской до Некрасова - всего 2962 метров. По словам главы города Елены Ситниковой, улица Б.Петрова - одна из главных артерий Кургана: «Улица Б.Петрова давно требовала ремонта. Здесь была большая колейность. Кроме того, в связи со строительством путепровода ЖБИ она была основной магистралью, которая на весь период строительства моста связывала Заозёрный и Рябково с центральной частью города».

Сейчас по улице Б.Петрова ведутся работы на участке от улицы Чернореченской до путепровода около завода «Корвет». «Заканчиваем на этой неделе работы по установке бортового камня, на выходных заходим на укладку верхних слоёв. Сейчас поверхность отфрезерована, уложен выравнивающий слой. Все подготовительные работы выполнены, чтобы зайти на верхние слои», - пояснил руководитель Специализированного дорожного предприятия Иван Ситников.

По словам члена Общественной палаты города Кургана Сергея Конева, который ежегодно участвует в проверке дорог, нареканий к качеству работ компании нет. «После проверки установлено, что работы нашим курганским предприятием МУП «СДП» выполнены качественно с высокой ответственностью. Надеемся, что те неудобства, которые нашим горожанам придётся испытать из-за работ в ночное время, будут компенсированы удобствами на дорогах», - сказал он.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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