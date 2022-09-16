В Кургане ремонтируют восемь школ

На территории города Кургана идут двухгодичные капитальные ремонты 10 зданий восьми образовательных учреждений.

Ремонтируют кровли, фасады, пищеблоки, обеденные и спортивные залы, меняют окна. Школы, находящиеся в реестре капитального ремонта на 2022-2023 годы, закупают современное оборудование для кабинетов физики и химии, спортзалов, столовых. «Наши дети достойны того, чтобы учиться в хороших условиях, в современных, красивых и комфортных школах», – убеждена глава города Елена Ситникова. Заявки на капитальный ремонт зданий еще 24 курганских школ в рамках федеральной программы уже поданы на рассмотрение, проектно-сметная документация выполнена за счет средств муниципалитета. Елена Ситникова отметила, что правительство Курганской области в рамках инвестиционной программы ежегодно выделяет средства на ремонт городских школ и детских садов.

Продолжается строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в 12 микрорайоне жилого массива Заозерный. Завершено строительство детского сада на улице Урожайной в микрорайоне Вороновка, скоро детсад примет первых малышей, сообщили в пресс-службе администрации города. Благоустроена территория возле средней школы № 11. На территории школы № 52 ведется устройство спортивной площадки при поддержке правительства региона.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.