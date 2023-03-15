В Кургане родителей, педагогов и представителей власти привлекут к сдаче ЕГЭ по русскому языку

В Кургане хотят привлечь к сдаче ЕГЭ по русскому языку родителей старшеклассников, педагогов с наставниками, представителей органов власти и даже сотрудников СМИ. Акция так и называется «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». А пройдет она в курганской школе № 48.

Родителям дадут возможность в реальном режиме прочувствовать, что такое сдавать Единый государственный экзамен. Им предстоит пройти весь квест: от металлодетектора до получения результата ЕГЭ. Однако участникам предложат написать сокращенный вариант экзамена, который может дать лишь поверхностное представление о решении экзаменационных заданий.

Вместе с родителями в мероприятии позволят принять участие и педагоги с расчетом напомнить в очередной раз, что сдача ЕГЭ – это не так и страшно.

«Я сам неоднократно в ней участвовал и поддерживаю стремление наставников, родителей пройти этот путь, чтобы потом на собственном опыте делать выводы о сложности заданий на экзаменах, об их объективности, а самое главное — помочь нашим выпускникам советами, убедить их, что все обязательно получится», - полагает директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

В департаменте образования заявили, что сдать пробный экзамен можно будет и представителям органов власти и СМИ.

Начнется экзамен 21 марта в 15:00. Продолжительность мероприятия 1 час.

На экзамене участникам ЕГЭ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и ручку с черными чернилами.

Фото из архива Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.