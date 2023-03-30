В Кургане росгвардейцам - участникам СВО вручили государственные награды

В Кургане начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Олег Охрименко вручил государственные награды военнослужащим и сотрудникам ведомства, отличившимся в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении служебно-боевых задач, пятеро росгвардейцев удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалей «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка».

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что нескольким представителям теруправления вручены ведомственные награды - нагрудные знаки, памятные медали «Участнику специальной военной операции» и грамоты.

Полковник полиции Олег Охрименко поблагодарил личный состав за службу, отвагу и профессионализм.

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