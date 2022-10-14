В Кургане росгвардейцы высадили дубовую аллею к 70-летию вневедомственной охраны

Сотрудники областного управления вневедомственной охраны территориального органа Росгвардии заложили в городе Кургане дубовую аллею в честь предстоящего 70-летия со дня образования службы.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что у административного здания ведомства росгвардейцы посадили семнадцать саженцев дубов.

«Дуб олицетворяет долголетие, жизненную силу и твердость духа. Надеемся, что деревья приживутся, и новая аллея будет символизировать преемственность поколений и заложенных традиций подразделения», - отметил начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Курганской области подполковник полиции Сергей Иванов.

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