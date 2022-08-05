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В Кургане с 5 по 7 августа на Центральном рынке пройдет «День открытых дверей»

Принять в нём участие могут фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств и сельхозпроизводители

5 августа, 2022 - 16:00

Курганский Центральный рынок предлагает бесплатное размещение на оборудованных торговых прилавках на протяжении всего мероприятия для тех, с кем на данный момент нет договора аренды.

Места предоставляются для реализации овощей и зелени, мёда и продукции пчеловодства, свежего мяса, молока и молокосодержащих продуктов, для торговли мясом птицы, мясными полуфабрикатами и деликатесами.

«День открытых дверей» на Центральном рынке нацелен на развитие предприятий. Участие в мероприятии позволит реализовать продукцию собственного производства, пообщаться с покупателями, оценить возможность сотрудничества и познакомиться с Центральным рынком и его целевой аудиторией.

Курганский Центральный рынок имеет полувековую историю и устоявшиеся правила работы. Однако изменения происходят не только внешне – ремонт и новая концепция, но и внедряются новые идеи, которые в дальнейшем могут стать традициями. Именно поэтому «День открытых дверей» - новая площадка, нацеленная на знакомство производителей с потенциальными покупателями.

По информации администрации Кургана.

Фото Николая Пушилина.

 

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5 августа, 2022 - 16:00

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