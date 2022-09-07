В Кургане с улицы Куйбышева уберут кирпич

Движение по улице Куйбышева в Кургане на всем её протяжении планируют открыть к концу недели.

Как пояснили в департаменте развития городского хозяйства, в настоящий момент улица открыта для движения на участке от Половинской до Савельева.

На всём протяжении улицы выполнена укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Заканчиваются работы по установке бортовых камней.

Параллельно ведутся работы по демонтажу старого изношенного асфальтобетонного покрытия и щебёночного основания на примыканиях к дороге и парковочных карманах, сообщили в пресс-службе администрации города.

После открытия улицы для движения в полном объёме работы на ней в соответствии с контрактом будут продолжены. Рабочим предстоит выровнять горловины колодцев. В финальной стадии будет уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Фото с сайта администрации города Кургана.