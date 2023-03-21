В Кургане садоводам напоминают об ответственности за нарушения требований пожарной безопасности

Специалисты Управления по делам ГО и ЧС города Кургана устанавливают на въездах в СНТ специальные баннеры.

На них содержится информация о штрафах, которые могут налагаться на граждан за нарушение противопожарных требований.

В пресс-службе администрации города напомнили, что за нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Штраф составляет от 10 до 20 тысяч рублей на отдельных граждан, на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

По информации Управления по делам ГО и ЧС, в общей сложности возле дачных кооперативов будут размещены 46 баннеров.Сейчас прорабатывается вопрос об установке баннеров на рекламных щитах на выездах из города Кургана.

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