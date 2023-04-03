В Кургане садоводов проверяют на предмет соблюдения требований пожарной без

В Кургане председателям СНТ напоминают, что с 1 апреля и до особого распоряжения на территории города введен особый противопожарный режим.

Специалисты Управления по делам ГО и ЧС по городу Кургану, Административно-технической инспекции, работники прокуратуры, сотрудники полиции и отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кургану Главного управления МЧС России по Курганской области проверяют, как в том или ином садоводстве соблюдаются требования пожарной безопасности. Если есть нарушения, сотрудники прокуратуры вручают председателям СНТ уведомления с указанием сроков для устранения.

Участники рейдов уже проверили более 60 СНТ.Среди них - СНТ «Острова», «Земледелец», «Звездочка», «Строитель-3», «Юбилейный», «Авторемонтник», «Полиграфист», «Кедр» и ряд других. В некоторых из них на прилегающей территории не скошена сухая прошлогодняя трава, не убраны сухие ветки и мусор. В период сухой теплой погоды даже самая маленькая искра может привести к их возгоранию, а ветер распространит огонь моментально на большие расстояния. Где-то на въездах отсутствуют информационные щиты, где должны быть указаны схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников противопожарного водоснабжения. Всего в период с 16 марта по 3 апреля было выявлено более 130 нарушений, сообщили в пресс-службе администрации города.

За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. В период действия особого противопожарного режима штрафы на граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч, на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

Всего до конца мая планируется проверить порядка 200 садоводств города Кургана. По всем выявленным нарушениям будут проведены повторные выездные проверки.

Фото Управления по делам ГО и ЧС города Кургана.

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