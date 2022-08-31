В Кургане санпатруль проверил учебные учреждения перед Днём знаний

Сегодня, 31 августа, представители Общероссийского народного фронта совместно с журналистами провели санитарный патруль по школам города Кургана. Депутат Курганской городской Думы, член совета директоров школ России Ольга Васильевна Баланчук и активист регионального отделения ОНФ в Курганской области Александр Айвазов проверили школы №9 и №17 перед началом учебного года.

Директор школы №9 Елена Юдицкая рассказала о результатах проведённых работ: «На сегодняшний день в двух корпусах у нас 64 класса комплекта и 1703 ребёнка. В этом году мы принимаем в нашу дружную семью 200 первоклассников. Весь педагогический коллектив готовился к приёму детей: были проведены инструктажи по антитеррористической, противопожарной безопасностям, по профилактике ковида. Родительские собрания все проведены». Школа попала в программу по капитальному ремонту – в 2024-2025 годах будут проведены работы. Перед началом учебного года прошёл косметический ремонт. В рамках капитального ремонта планируется заменить всю коммуникацию, сделать перепланировку, отремонтировать все кабинеты».

В школе появляются и молодые работники. Учитель начальных классов Алёна Ракова рассказала о своей работе: «Я буду преподавать у детей все уроки. Я люблю детей, мне нравится с ними работать. Моя прабабушка была учителем начальных классов, бабушка – воспитатель, мама тоже была учителем. Стены здесь родные – училась в этой же школе».

В рамках санитарного патруля делегация проверила всю школу: зашли и в кабинеты, и в спортзал, и в столовую. По результатам проверки убедились – школа к приёму детей определённо готова. Но Александр Айвазов сообщил, что 20 сентября снова посетит школу – узнать, как начался учебный год, есть ли недочёты.

Заместитель директора департамента социальной политики, начальник управления образования Ирина Паскевич: «Межведомственная комиссия департамента социальной политики в период с 20 июля по 5 августа провела проверку всех образовательных организаций города Кургана. В рамках проверки оценки готовности к новому учебному году особое внимание уделялось пожарной безопасности и санитарным правилам. Естественно замечания были, но до 1 сентября все устранены. В этом году в школы придут 4700 первоклассников».

Второй школой для санитарного патруля выбрали семнадцатую. Директор Наталья Шундеева провела экскурсию по школе и рассказала об изменениях. После личного распоряжения губернатора Курганской области Вадима Шумкова кабинеты труда были оборудованы всем необходимым. У девочек в классе отделены зоны деятельности – парты для лекций, кухонный гарнитур для нескольких групп, швейные машинки. Мальчики в свою очередь обеспечены станками для работы с металлами, деревом. Оборудование новое, работает хорошо.

Ирина Паскевич напомнила: в школах возобновят старую добрую традицию – на линейке в торжественной обстановке поднимут флаг Российской Федерации и исполнят гимн. В учебном плане всех школ в рамках патриотического воспитания появится новое занятие «Разговоры о важном».

Ольга Баланчук рассказала журналистам о готовности школ: «Мы выезжали осмотреть ряд школ по заданию губернатора. Школы готовы. Система образования в очередной раз не подводит губернатора, детей, родителей и самих себя. С наступающим новым учебным годом!». Также член совета директоров школ сообщила, что в сентябре планируются выезды и в Курганскую область с целью проверки учебных заведений.

Директор школы №17 Наталья Шундеева рассказала о нововведениях школы: «В России реализуется национальный проект «Образование». Он содержит несколько подпроектов, в том числе и «Цифровая образовательная среда». В прошлом учебном году все школы города Кургана получили компьютерную технику. В нашей школе в рамках «Цифровой образовательной среды» к каждому кабинету подведён интернет, каждый кабинет оснащён мультимедийной и компьютерной техникой. Также мы заказали новую мебель для удобства детей» В рамках цифровой трансформации упрощается отчётность учителей, меняются сайты и теперь даже заявление в первый класс можно подать онлайн».

«В этой школе у нас на протяжении нескольких лет существовала проблема по программе «Безопасная дорога к школе». Обращались учителя, родители и директор в Общероссийский народный фронт. В эту школу ведут три мостика, которые были почти в аварийном состоянии. Мы обследовали эти мосты. Администрация города Кургана отреагировала оперативно на наши просьбы – все мосты отремонтированы, трава вокруг выкошена. Дорога в школу стала безопасной. Радует, что есть такая правильная реакция на существующие замечания от граждан нашего города» - поделилась радостью Ольга Баланчук.

Текст и фото Анастасии Пережегиной.