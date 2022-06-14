В Кургане сегодня отметят Пушкинский день и День русского языка

Сегодня в России отмечается Пушкинский день и День русского языка. В Кургане к этой дате запланировано много интересных культурных мероприятий, посвящённых творчеству великого поэта, литературе и русскому языку. Библиотеки Кургана подготовили для горожан праздничную программу, мастер-классы и традиционный «Пушкинский диктант».

Во всех библиотеках города пройдет просветительская акция «Пушкинский диктант». Проверить знания произведений Александра Пушкина и свою грамотность приглашают всех желающих от 18 лет. Диктант состоится в форме теста. В акции можно принять участие онлайн. Ссылка для участников . Подведение итогов состоится 10 июня.

В 16:00 в Детском парке начнется праздничная программа Пушкинского дня. На площадке «Нескучного сада» прозвучат яркие строчки из детских книг. Курганцы смогут посмотреть и послушать традиционный пушкинский литературно-музыкальный концерт «Живая классика». Здесь выступят юные чтецы театрального коллектива «Жар-птица» и народного театра-студии «Суббота+», лауреаты городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов чтецов, а также солисты и хореографические коллективы ДШИ им. Громова.

В программе праздника - открытый микрофон для горожан. Все, кто пожелает, смогут прочесть стихотворения Пушкина, посетить интересные мастер-классы по рукоделию и Пушкинский диктант в экспресс-формате от библиотеки им. А. Пушкина.

Кроме того, библиотекари отдела художественной литературы Центральной городской библиотеки им. В. Маяковского проведут 6 июня в течение дня интерактивную акцию «И в новом веке Пушкин с нами».

Однако в библиотеке им.А.Гайдара дни с 6 по 10 июня будут наполнены сказочной атмосферой. Эта неделя будет посвящена Пушкинским сказкам. 06 июня в 14:00 состоится открытие уличной площадки «Летний дворик». 7 июня в 14:00 – ребят приглашают отправиться в сказочное путешествие в Лукоморье. 8 июня в 14:00 – запланирован мастер-класс «Пушкинский герой», а 9 июня в 14:00 - викторина «Там на неведомых дорожках». Завершится Пушкинская неделя 10 июня. В этот день в 14:00 всех приглашают посмотреть мультфильм «Сказки Пушкина».

По информации Библиотечно-информационной системы Кургана.

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