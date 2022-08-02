В Кургане сегодня празднуют День ВДВ

Сегодня, 2 августа, к курганскому памятнику воинам – зауральцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах второй половины ХХ века, пришли воины-десантники, в разные годы служившие в частях ВДВ. Как принято, на праздник они надевают голубые береты, нередко приходят на торжества целыми семьями. С приветственным словом к ним обратилась глава Кургана Елена Ситникова: «Служба в воздушно-десантных войсках никогда не была и не будет легкой, но она была и будет почетной и престижной. Ведь воин-десантник - это символ героизма, мужества, сплоченности и беззаветной преданности нашей любимой Родине. Я уверена, что и последующие поколения наших воинов вырастут достойными вас, сохранят все воинские традиции».

Елена Вячеславовна вручила грамоты представителям Курганского технологического колледжа им. героя Советского Союза Н.Я Анфиногенова.

Как уточняет пресс-служба администрации города, сегодня митинг посвящался 92-й годовщине создания ВДВ. В выступлениях отмечалось, что история Воздушно-десантных войск началась 2 августа 1930 года. В этот день на учениях ВВС Московского военного округа, которые проводились под Воронежем, с воздуха в составе спецподразделения было десантировано 12 человек. Эксперимент показал огромные возможности и перспективы парашютно-десантных частей. Сегодня ВДВ — это самостоятельный род войск, имеющий в своем составе аэромобильные соединения: воздушно- десантные и десантно - штурмовые дивизии и бригады, а так же отдельные части, предназначенные для оперативного десанта и ведения боевых задач в тылу противника. За прошедшие десятилетия тысячи российских солдат и офицеров выбрали для себя службу в «крылатой пехоте».

К поздравлениям с Днем ВДВ смог присоединиться ВРИО военного комиссара Курганской области полковнику Александр Шейко: «Все соединения десантных подразделений удостоены звания «Гвардейский». На броевых знаменах множество боевых орденов. 296 воинов-десантников в годы Великой Отечественной войны удостоены высочайшего звания Героя Советского союза. В послевоенные годы воины-десантники продолжали выполнять боевые задачи во всех локальных войнах и конфликтах. И сегодня они с честью и отвагой выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции, руководствуясь своим девизом «Никто кроме нас».

В честь Дня Воздушно-десантных войск России ряд ветеранов службы отметили памятными медалями, после чего участники митинга почтили память воинов-десантников, отдавших свои жизни, выполняя приказ Родины, минутой молчания и возложили цветы и венки к Вечному огню мемориала.

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