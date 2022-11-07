В Кургане семьям мобилизованных помогают менять батареи и устраивать детей в садик

В Кургане одной из семей мобилизованных потребовалась замена батареи в квартире.

Специалисты управляющей компании провели необходимое обследование. Замена батареи запланирована на 9 ноября. По просьбе ещё одной семьи в квартире произведено необходимое удлинение секций батареи.

В ближайшее время окажут помощь ещё нескольким семьям. Среди насущных коммунальных вопросов, в частности, замена стояка холодной воды, установка смесителя в ванной, уточнили в пресс-службе администрации города.

Глава города Кургана Елена Ситникова неоднократно подчеркивала, что семьям и родственникам мобилизованных будет оказана необходимая помощь со стороны городской администрации.

Адресную помощь семьям мобилизованных курганцев оказывают также в сфере образования. Для двух детей мобилизованных будут организованы дополнительные бесплатные занятия в школе по ряду предметов в соответствии с просьбой родителей, еще для одного ребёнка решён вопрос о бесплатном посещении предшколы. Семьям восьми мобилизованных курганцев оказана помощь в предоставлении мест в детских садах.

Напомним, что правительство региона выплачивает материальную помощь семьям мобилизованных на решение проблемных вопросов.

Для получения комплекса мер поддержки семьям мобилизованных следует обращаться по телефонам Главного управления социальной защиты населения:

– 23-11-90 (круглосуточно);

– 8 (908) 006-72-40 (круглосуточно);

– 44-17-70, 44-74-33 (в будние дни: с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00).

В администрации города Кургана для членов семей мобилизованных граждан работают телефоны 42-88-30 и 42-85-00 (вопросы ЖКХ). Звонить в будние дни с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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