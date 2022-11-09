В Кургане семьям мобилизованных помогают с покупкой автокресел и холодильников

В православной службе «Милосердие» при Порт-Артурском храме города Кургана организован сбор гуманитарной помощи. По благословению митрополита Курганского и Белозерского Даниила помощь оказывается не только мобилизованным, но и их семьям.

Накануне координатор службы Евгения Гельцель совместно с сотрудниками Курганского центра социальной помощи семье и детям закупила на пожертвования два автокресла, манеж, памперсы. Всё это отвезли двум маленьким девочкам-двойняшкам в семью мобилизованного.

На пожертвования неравнодушных граждан для другой семьи мобилизованного приобрели новый холодильник.Как сообщили в пресс-службе Курганской епархии, специалисты Курганского центра социальной помощи семье и детям и казаки доставили холодильник и помогли установить бытовую технику.

«Благодарим всех наших благотворителей! Помоги всем Господь! Как бы ни было сложно, сейчас мы должны объединиться, ведь вместе мы сила!» - сказала Евгения Гельцель.

Подключиться к сбору гуманитарной помощи могут все желающие. Дополнительная информация – по телефону 8(922)677-88-48.

Реквизиты для пожертвований: карта Сбербанка 2202 2032 3982 6946 получатель Евгения Анатольевна Г. (используется по договору), с пометкой «СВОИМ»

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