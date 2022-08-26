В Кургане сертификат готовности к отопительному сезону получили не все управляющие компании

Ряд управляющих компаний и учреждений социальной сферы смогли получить паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону. Документы вручались на очередном заседании городского оперативного штаба по контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов.

Паспорта готовности к новому отопительному сезону вручены управляющим организациям «Квартал», «Новый квартал», «Компаньон», «Чистый дом» и «Геометрия», а также ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи», ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер», ГБУ «Курганская областная специализированная инфекционная больница».

По информации департамента социальной политики, общий процент готовности к новому отопительному сезону на объектах социальной сферы – 96, 4%.

Директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев потребовал от управляющих организаций максимально усилить работу по подготовке внутридомовых сетей теплоснабжения многоквартирных домов к отопительному сезону. Динамика готовности жилых домов города к зиме ежедневно отслеживается.

По информации адмиинстрации Кургана.