В Кургане, Шадринске и Катайске 11 сентября пройдут выборы

Три с половиной человека на место. Такой конкурс наблюдается на выборах, которые пройдут в Курганской области в единый день голосования 11 сентября. Подобная информация прозвучала на заседании Избирательной комиссии Курганской области, которое посетил обозреватель «Нового мира».

На территории областного центра пройдут дополнительные выборы депутатов Курганской городской Думы, в которой вакантными являются два депутатских мандата. Аналогичные избирательные кампании состоятся в Шадринской городской Думе (тоже два свободных кресла) и Катайской городской Думе (три вакантных мандата).

- На семь депутатских мандатов претендуют 25 зарегистрированных кандидатов. От ЛДПР и «Единой России» в выборах будут участвовать по 7 кандидатов, от «Справедливой России – Патриоты – За правду» - шестеро, от КПРФ – четверо, от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» - один кандидат, сообщил председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев.

Напомним, что выборы пройдут в единый день голосования 11 сентября. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов местного времени.

Николай Волков.

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