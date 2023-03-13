В Кургане силовики накрыли еще один наркопритон

В Кургане сотрудники полиции задержали местного жителя, который в своей однокомнатной квартире многоквартирного жилого в микрорайоне Энергетики организовал притон. По данным правоохранителей мужчина на протяжении 4 месяцев предоставлял свои апартаменты для употребления наркотических веществ наркозависимым из областного центра и других населенных пунктов региона.

При обыске после задержания подозреваемого в квартире силовики изъяли использованные медицинские шприцы со следами крови, указывающими на употребление наркотиков путем инъекций.

По данному делу возбуждено уголовное дело по статье «организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Подозреваемому избрана подписка о невыезде. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре города.

По информации прокуратуры Кургана, в настоящее время по сравнению предыдущими годами возросло количество преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств, также увеличился вес изъятых наркотических средств.

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