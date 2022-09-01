В Кургане синхронизируют работы по замене теплосетей и ремонту дорожного покрытия по Горького

Бригады подрядной организации ПАО «Курганская генерирующая компания» работают одновременно на трёх участках улицы Горького.

От улицы Томина до Ленина продолжаются работы по закрытию лотков. От улицы Томина до Володарского рабочие приступили к заполнению системы и проведению гидравлических испытаний, а также к земляным работам по засыпке траншеи.

На участке от улицы Ленина до улицы Пролетарская продолжается укладка бетонного основания с последующей гидроизоляцией, в ближайшее время рабочие приступят к укладке нижних лотков.

От улицы Пролетарская до улицы Савельева завершён демонтаж старых верхних и нижних лотков и трубопровода, в ближайшее время рабочие приступят к укладке бетонного основания, сообщили в пресс-службе администрации города.

Департамент ЖКХ продолжит ежедневно контролировать ход ремонтных работ на участке теплосети на улице Максима Горького.

После окончания ремонта теплосетей на улице Максима Горького в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» заменят старое дорожное полотно. В пресс-службе муниципалитета уточнили, что администрация города Кургана стремится синхронизировать работы по замене изношенных теплосетей с работами по ремонту дорожного покрытия, поскольку теплосети на территории города проходят в основном под автомобильными дорогами.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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