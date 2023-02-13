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В Кургане скоро начнется демонтаж новогодних площадок

К разборке конструкций приступят в зависимости от погодных условий.

13 февраля, 2023 - 16:30

В четверг, 16 февраля, планируется начать демонтаж новогодних площадок в микрорайонах города – в Гагаринском сквере в микрорайоне Восточный, рядом с Центром культуры и досуга «Спутник» в Рябково, возле Центра культуры и досуга «Современник» в жилом массиве Заозерный. Сообщает администрация Кургана.

20 февраля, в понедельник, предположительно, начнется частичный демонтаж Ледового городка на Центральной площади. К разборке приступят в зависимости от погодных условий. Сначала демонтируют ледяные фигуры, которые рискуют растаять, а часть сооружений новогоднего городка продолжит радовать горожан в течение еще некоторого времени.

13 февраля, 2023 - 16:30

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