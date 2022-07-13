В Кургане собирают варежки и шапки для нуждающихся из ЛНР и ДНР

В рамках акции «Бабушкина забота» с 30 июня по 31 августа организовали сбор вещей для нуждающихся.

В Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева проводят сбор готовых вязаных изделий. Акция нацелена на то, чтобы обеспечить нуждающихся детей и одиноких пожилых людей из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Скоро начнётся осень, а затем и зима. Поэтому вязаные носки, шарфы, варежки, шапки в скором времени там действительно пригодятся. Принять участие могут «серебряные» волонтёры, люди старшего поколения с активной жизненной позицией.

По информации партии «Единая Россия», акцию организовали в рамках партийного направления «Долголетие для всех» федерального проекта «Старшее поколение». По всей России собрали уже много тёплых, уютных вещей, которые смогут согреть зимой, неравнодушные волонтёры более старшего возраста стараются помочь нуждающимся и вяжут изделия.

Адрес проведения акции в городе Кургане: улица Гоголя, 61, кабинет 4, телефон 8(3522)46-30-35.