В Кургане состоится вкусный фестиваль народного творчества

Фестиваль народного творчества «Русской кухни колорит угощеньем знаменит!» в рамках Дней русской культуры пройдет в Кургане с 14 по 20 ноября. Мероприятия развернутся на площадке Центра культуры и досуга «Спутник». По традиции в рамках фестиваля пройдут несколько конкурсов.

С 14 по 20 ноября состоится конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Скатерть-самобранка», на который необходимо подготовить изделие декоративно-прикладного творчества, символизирующее русскую народную кухню.

15 ноября пройдет конкурс театральных мини-спектаклей среди детских садов города «Сказку добрую играем да гостей мы привечаем!». Участники должны подготовить и представить театральный мини-спектакль о том, как герои сказок готовят какое-либо традиционное русское угощение.

16 ноября состоится конкурс творческих проектов среди школьников города «К истокам народной кухни», где участникам предлагается подготовить проект об истории возникновения какого-либо традиционного русского угощения, кулинарных традициях и особенностях.

19 ноября – семейный конкурс-инсценировка «Из семейной печи – пироги да калачи!», главные участники которого – семьи с детьми – в рамках праздника-чаепития представляют семейное традиционное блюдо (кулинарная выпечка).

Гала-концерт фестиваля, где будут озвучены имена победителей во всех конкурсах, пройдет 20 ноября в 12:00 в Центре культуры и досуга «Спутник».

В настоящее время идет прием заявок на фестиваль, он продлится по 3 ноября включительно. Более подробную информацию о фестивале можно получить на официальной странице Центра культуры и досуга «Спутник» в социальной сети «ВКонтакте» « Спутник» – территория Творчества | КУРГАН ».

Фото с сайта администрации города Кургана.

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