В Кургане состоялся акустический концерт

29 июля в 19:00 в Сквере Музея истории города Кургана на ул. Куйбышева, 59 прошёл акустический концерт Павла Кабакова. Мероприятие прошло в рамках летних открытых площадок Курганского областного музейного объединения. Павел исполнил известные хиты, многие подпевали.

Александр Лисихин, специалист Курганского областного музейного объединения рассказал о проекте «Лето в сквере», в рамках которого и прошёл концерт: «Такой замечательный сквер появился не так давно, несколько лет назад. Мы его наполняем различными активностями, так как лето – пора открытых площадок. Проект «Лето в сквере» заключается в том, что мы периодически проводим творческие, интересные мероприятия. Мы приглашаем артистов, проводим лектории. Недавно было подобное мероприятие, посвященное городской среде. В ближайшее время пройдёт тренинг по предпринимательской деятельности. Также тут есть много настольных игр. «Лето в сквере» - это активное лето, которое с пользой можно пройти в нашем сквере Музея истории города Кургана».

В этот момент зрители увлечённо слушают исполнителя. Кто-то играет в настольные игры, другая компания устроила чайную церемонию. Все дружелюбные, активно подпевают Павлу.

Жанна Кирсанова, организатор мероприятий в сквере Музея истории города Кургана, подробнее рассказала о «Лете в сквере». «Каждые выходные, начиная с вечера пятницы, мы стараемся организовывать массовые мероприятия – концерты, как сегодня, игры настольные для того, чтобы курганцы могли прийти семьёй и провести вместе время. Наш сквер – это семейное место. Также у нас открылся недавно «Город Мастеров», где мы почти ежедневно проводим мастер-классы. Кроме того, открылась гончарная мастерская, где можно по записи прийти и попробовать себя в гончарном деле, изготовить что-то».

Жанна поделилась, что идея сегодняшнего концерта заключалась в том, чтобы гости могли не только слушать, но и подпевать. «Пение повышает количество гормонов счастья в организме» - отметила девушка с улыбкой.

Зрители были в восторге. Согревающие иван-чай и кофе, сваренный в турке на песке, живая, знакомая всем музыка, красиво обустроенная площадка для отдыха – всё это позволило насладиться пятничным вечером и провести время с пользой и интересом. Виктор Романов поделился впечатлениями: «Я знаю все эти песни! Такая ностальгия по некоторым. Мы пришли семьёй – я, жена и сын. Ребёнку вроде всё понравилось».

Была задействована и большая площадка для игры в шахматы. Гигантские фигурки привлекли внимание семьи, в которой отец учил своего сына тактике. Ближе к окончанию концерта собралась большая компания для игры в мафию. Ребята знакомились друг с другом, общались. Сквер действительно объединяет людей.

Текст и фото Анастасии Пережегиной

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